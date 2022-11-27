Водій за грошову винагороду мав доставити їх у прикордоння, безпосередньо до місця незаконного перетину кордону.

У Закарпатській області прикордонники затримали трьох чоловіків призовного віку, які хотіли незаконно перетнути кордон з Румунією.

Утікачів разом із перевізником вдалося виявити у ході реалізації інформації, що надали офіцери оперативно-розшукового відділу, повідомляє Міністерство внутрішніх справ.

"Опель Мовано", водій якого перевозив двох мешканців Львівщини та одного закарпатця, прикордонники зупинили на околиці села Великий Бичків. Усі четверо помітно нервували і не змогли надати чіткої відповіді щодо мети перебування у контрольованому прикордонному районі", - йдеться в повідомленні.

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Як зазначили в МВС, під час подальших фільтраційних заходів оперативники загону з'ясували, що водій за грошову винагороду у розмірі 1 тис. 400 доларів з кожного свого "клієнта" повинен був доставити їх у прикордоння, безпосередньо до місця незаконного перетину кордону.

Наразі офіцери оперативно-розшукового відділу Мукачівського прикордонного загону встановлюють усіх причетних до організації незаконного перетину кордону осіб.

Воєнний стан в Україні: заборона чоловікам виїздити за кордон

Як повідомляв УНІАН, після початку повномасштабного вторгнення Росії 24 лютого в усій Україні запроваджено воєнний стан. Він передбачає, зокрема, й заборону виїздити за кордон чоловікам призовного віку від 18 до 60 років, за виключенням певних категорій.

16 листопада Верховна Рада продовжила дію воєнного стану та загальної мобілізації в Україні ще на 90 днів - до 19 лютого 2023 року.

Нещодавно в Державній прикордонній службі повідомили, що не будуть випускати студентів чоловічої статі, доки Кабінет Міністрів не внесе зміни до своєї постанови про правила перетину кордону.

Наприкінці серпня Кабінет міністрів дозволив військовозобов'язаним морякам перетинати кордон, проте виключно за погодженням територіальних центрів комплектування. Виїжджати за кордон буде дозволено чоловікам, які є членами екіпажів морських і річкових суден та продовжують працювати на суднах, а також студентам (курсантам) закладів освіти, які мають пройти практичну підготовку на судні.

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