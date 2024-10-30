Очільник ГУР відвідує богослужіння, коли має час. Разом з ним у храм приходить дружина Маріанна.

Очільник Головного управління розвідки Міністерства оборони України Кирило Буданов відвідує богослужіння, коли має час.

Про це у інтерв’ю Яніні Соколовій розповів керівник Служби військового капеланства Головного управління розвідки Міністерства оборони України Костянтин Холодов. За його словами, Буданов є віруючою людиною.

"Буданов приходить із дружиною на богослужіння, які я проводжу. Він не просто стоїть і дивиться, він включений у процес, молиться, сповідається, причащається. Мало хто із сьогоднішніх воєначальників є людьми церковними", – зауважив Холодов.

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Інтерв'юерка зазначила, що цікаво було б дізнатись, про що молиться очільник ГУР. Водночас капелан відповів: "Він молиться про перемогу українського народу над ворогами".

Особисте життя Буданова - останні новини

Очільник ГУР Кирило Буданов веде досить закритий спосіб життя, рідко з'являючись на публіці. Раніше він повідомляв, що з початку війни фактично мешкає у своєму кабінеті. Разом з ним перебуває його дружина - Маріанна Буданова.

Як повідомляв УНІАН, минулої осені стало відомо, що дружину головного розвідника отруїли важкими металами, які зазвичай не використовують у побуті та воєнній справі.

Екс-голова української Служби зовнішньої розвідки Валерій Кондратюк заявляв, що в організмі дружини Буданова знайшли миш'як. Крім того, симтоми отруєння помітили у декількох високопосадовців Головного управління розвідки Міноборони.

Дані про отруєння інших співробітників ГУР підтвердив представник Головного управління розвідки Андрій Юсов. На той час курс лікування Маріанни Буданової вже закінчувався, вона мала перебувати під спостереженням медиків.

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