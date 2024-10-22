Як неперевірені в подібних умовах північнокорейські війська поводитимуться на європейському полі бою, залишається відкритим питанням.

Відносини Кремля з Північною Кореєю стають дедалі міцнішими – Пхеньян відправив своїх військових для допомоги Москві у її війні проти України. За словами очільника Головного управління розвідки Міноборони України Кирила Буданова, "є підстави для занепокоєння".

Про це пише The Economist. Як неперевірені в подібних умовах північнокорейські війська поводитимуться на європейському полі бою, залишається відкритим питанням. Вони ще не стикалися з реаліями сучасної війни, в якій зараз домінують дешеві, смертоносні тактичні ударні дрони.

"Їм знадобиться кілька тижнів на адаптацію – якщо вони протримаються так довго", – наголошують автори матеріалу.

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Водночас видання наголошує, що для генерала Буданова, який очолює ГУР МО України, така співпраця між Росією та КНДР є "небажаним експериментом".

Російські солдати – це одне, каже начальник української розвідки. Переважна більшість з них невмотивовані і покірні своїй долі. Військові з Північної Кореї, з іншого боку, приходять із заздалегідь запрограмованою ідеологією. У них вдома є сім'ї, які можуть бути страчені, якщо справи не підуть добре.

"Вони вирішують деякі проблеми для росіян. Є підстави для занепокоєння", – наголосив Буданов.

Військові КНДР на війні РФ проти України

Північна Корея відправила в Росію 12 000 солдатів, зокрема елітні підрозділи спеціальних операцій. Очільник ГУР Кирило Буданов заявив, що, як очікується, перші військові КНДР прибудуть до Курської області Росії вже завтра, 23 жовтня 2024 року. Скільки їх буде та як вони будуть оснащені, наразі невідомо.

Раніше у ЗМІ писали, що Північна Корея відправила на допомогу Росії у її війні проти України не лише сухопутні війська. У жовтні до РФ також прибули пілоти-винищувачі, які можуть керувати російськими військовими літаками. Вони могли приїхати на тренування, але не виключено, що РФ залучить їх до війни.

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