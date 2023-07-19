Зрадником виявився колишній військовий хімік-розвідник, який до середини 1990-х проходив службу у штабі Одеського військового округу.

В Одесі за державну зраду до 15 років позбавлення волі засуджено чоловіка. Він є уродженцем Росії, поділяв проросійські погляди та почав працювати на загарбників ще до початку повномасштабного вторгнення.

Як повідомляє Одеська обласна прокуратура, ставши ворожим агентом, чоловік фіксував і передавав спецслужбам РФ відомості про комплектування військових формувань, навчання та тренування, зокрема міжнародних військових навчань "Сі Бриз" в акваторії Чорного моря.

Також зрадник доповідав своїм господарям про характер озброєння ЗСУ, політичну ситуацію в Україні та переміщення товарів подвійного призначення в морських портах.

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"Крім того, агент передавав розвідувальні "звіти" під час особистих зустрічей в РФ, а для комунікації використовував закриті канали електронного зв'язку", - розповіли у прокуратурі.

Зокрема, доведені його зв'язки з кадровим співробітником управління ФСБ по Курській області. "Зрадника затримали на початку лютого 2023 року", - додали в прокуратурі.

У прес-службі обласного управління СБУ розповіли, що цей російський агент передавав до ФСБ розвіддані про Сили оборони на території Одещини. Наприклад, збирав відомості про бойову підготовку сухопутних підрозділів ЗСУ на полігонах південного регіону, зокрема розрахунків "Джавелінів".

"У разі успішного виконання завдань російський агент сподівався отримати від своїх кураторів квартиру в окупованому Криму. За наявними даними, йому пообіцяли житлову нерухомість вартістю 200 тисяч доларів", - додали в управлінні.

За даними слідства, ворожим поплічником виявився колишній військовий хімік-розвідник, який до середини 1990-х проходив службу у штабі Одеського військового округу.

Як уточнили в СБУ, фігуранта у 2010 році завербувала російська спецслужба і після кількох "тестових" завдань перевела його в "режим очікування" до надходження основних вказівок. Наразі суд визнав зловмисника винним за ч. 1 ст. 111 Кримінального кодексу України (державна зрада). Його засуджено до 15 років позбавлення волі з конфіскацією майна.

Затримання зрадника в Одесі - інші новини

Як повідомляв УНІАН, в Одесі затримали чоловіка, який за зраду України отримав від російських окупантів медаль "за захист Криму". Йдеться про бойовика російської "самооборони Криму", у 2014 році він допомагав окупантам захоплювати адміністративні будівлі на території півострову, зокрема у місті Судак.

Бойовик брав безпосередню участь в "очепленні" так званих "тервиборчкомів", які створювали загарбники на півострові, тощо. За таку допомогу окупантам зловмисник отримав від них кремлівську медаль "за захист Криму" 2014 року.

Також СБУ запобігла новій спробі російських окупантів отримати координати будівель, куди тимчасово передислокувалися військово-цивільні адміністрації та підрозділи Сил оборони в Миколаївській області. Окрім цього, затримана російська агентка намагалась виявити можливі позиції далекобійної артилерії ЗСУ, у тому числі реактивних артсистем HIMARS, які залучені до бойових операцій українських військ на південному напрямку.

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