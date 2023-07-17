Чоловік приїхав до материкової частини України під виглядом переселенця.

В Одесі затримали чоловіка, який за зраду України отримав від російських окупантів медаль "за захист Криму".

Як повідомляє прес-центр СБУ, попався бойовик російської "самооборони Криму", яке є незаконним збройним формуванням, що повністю підконтрольне РФ.

За даними слідства, чоловік перебуваючи у лавах цього угруповання, та у 2014 році він допомагав окупантам захоплювати адміністративні будівлі на території українського півострову, зокрема у місті Судак.

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Також зловмисник патрулював вулиці, стояв на блок-постах та забезпечував "охорону" прокремлівських мітингів, які на той час у Криму організовували представники російських спецслужб.

У СБУ додають, що під час таких "заходів" зрадник обшукував місцевих жителів та їхні автомобілі, а після такої "профілактики" людей часто затримували, кудись відвозили та вони зникали.

Також бойовик брав безпосередню участь в "очепленні" так званих "тервиборчкомів", які створювали загарбники на півострові. Такі "виборчі установи" були задіяні у проведенні фейкового референдуму щодо приєднання півострова до РФ.

"За таку допомогу російським загарбникам зловмисник отримав від них кремлівську медаль "за захист Криму" 2014 року", - наголошують у СБУ.

Наразі стало відомо, що до початку повномасштабного вторгнення РФ бойовик під виглядом переселенця з півдня України переїхав до Вінниччини, де проживали його родичі. Підставою для "переїзду" став конфлікт зрадника з ватажками угруповання.

Згодом він переїхав до Одеси, де "заліг на дно" і таким чином намагався уникнути правосуддя за свої злочини. У ході контрдиверсійних заходів співробітники СБУ встановили його місцезнаходження та затримали за місцем тимчасового проживання.

Під час обшуку виявлено речові докази, у тому числі медаль "за захист Криму".

Зараз фігуранту повідомлено про підозру за трьома статтями Кримінального кодексу України: ч. 1 ст. 111 (державна зрада), ч. 2 ст. 110 (посягання на територіальну цілісність і недоторканність України), ч. 2 ст. 260 (участь у незаконному збройному формуванні).

Зрадник перебуває під вартою. Триває розслідування для встановлення всіх обставин його злочинів. Йому загрожує 15 років тюрми.

Затримання зрадників в Одесі - деталі

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