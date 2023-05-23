Правоохоронці затримали чоловіка у лютому цього року.

До п’яти років ув’язнення засуджено зрадника, який передавав росіянам інформацію про місця розташування українських військових. У суді він повністю визнав свою вину.

Як повідомляє Офіс генпрокурора, мешканця Новомосковська на Дніпропетровщині визнано винним у несанкціонованому поширенні інформації про розташування ЗСУ в умовах воєнного стану (ч. 2 ст. 114-2 КК України).

За даними правоохоронців, чоловік мав проросійські погляди і у серпні 2022 року передавав ворогу текстові повідомлення про місця розташування особового складу ЗСУ.

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Зокрема, він підтверджував росіянам координати військових об’єктів за допомогою посилання на Google maps. Правоохоронці затримали чоловіка у лютому цього року.

"Під час розгляду кримінального провадження у суді обвинувачений свою вину визнав повністю. Його засуджено до 5 років позбавлення волі", - розповіли в ОГПУ.

Затримання зрадників в Україні - останні новини

Сьогодні, 23 травня, в СБУ повідомили про затримання у Черкасах російського агента, який збирав інформацію про місця розташування Сил оборони та об’єктів критичної інфраструктури області.

Крім того, раніше на Миколаївщині правоохоронці затримали матроса, який передавав окупантам локації Сил оборони та коригував російські удари по області "шахедами" та фосфорними снарядами. Передані зрадником дані ворог використовував для підготовки ударів по області, зокрема по Очакову.

Обом чоловікам повідомили про підозру у державній зраді, вчиненій в умовах воєнного стану, та взяли під варту. За вищезгаданим звинуваченням їм загрожує довічне позбавлення волі.