Зловмисницю в Миколаївській області затримали співробітники СБУ.

Служба безпеки України запобігла новій спробі російських окупантів отримати координати будівель, куди тимчасово передислокувалися військово-цивільні адміністрації та підрозділи Сил оборони в Миколаївській області.

Як повідомив прес-центр СБУ, під час контрдиверсійних заходів на прифронтовій території регіону затримано ще одну агентку головного управління Генерального штабу ЗС РФ (більш відомого як ГРУ). Зазначається, що її основним завданням було встановлення точних координат адмінбудівель місцевих органів виконавчої влади і часових інтервалів максимальної присутності там посадовців.

Також, як поінформували в спецслужбі, вона намагалась виявити можливі позиції далекобійної артилерії ЗСУ, у тому числі реактивних артсистем HIMARS, які залучені до бойових операцій українських військ на південному напрямку.

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"Отриману інформацію вона передавала російській спецслужбі через "зв’язкового". Ним виявився її близький родич, який раніше проходив службу у розформованому спецпідрозділі "Беркут", а наразі перебуває у складі окупаційної поліції РФ у тимчасово захопленому Криму. Розвідінформація потрібна була російським загарбникам для підготовки нової серії повітряних ударів по українських об’єктах у Миколаївській області. Співробітники СБУ своєчасно викрили зловмисницю, поетапно задокументували її злочинні дії і затримали на спробі передачі розвідданих агресору", - йдеться у повідомленні.

За даними слідства, ворожою інформаторкою виявилась місцева жителька, яку російське ГРУ дистанційно залучило до співпраці навесні цього року.

Під час обшуків у затриманої вилучено мобільний телефон із доказами листування з представником російської спецслужби. На підставі зібраних доказів слідчі СБУ повідомили фігурантці про підозру. Наразі зловмисниці обрано запобіжний захід у виді тримання під вартою. Інформаторці загрожує до 12 років тюрми.

Останні новини України, які варто знати

Як повідомляв УНІАН, СБУ затримала в Одесі зрадника, який тривалий час переховувався від правосуддя за злочини проти України. Зловмисником виявився колишній учасник підконтрольного РФ незаконного збройного формування "самооборона Криму".

Перебуваючи у лавах угруповання, у 2014 році він допомагав російським окупантам захоплювати адміністративні будівлі на території українського півострова, зокрема у місті Судак.

Також фігурант здійснював патрулювання вулиць, стояв на блок-постах та забезпечував "охорону" прокремлівських мітингів, які на той час організовували представники російських спецслужб.

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