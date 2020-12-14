У прокуратурі Криму заявили, що держава-окупант, згідно з IV Женевською конвенцією, має право користуватися публічним майном на окупованій території лише у військових цілях.

Продаж державою-окупантом українського виноробного концерну "Національне виробничо-аграрне об’єднання Масандра" – це військовий злочин.

Про це в інтерв'ю "Дзеркалу тижня" заявив прокурор Автономної Республіки Крим Ігор Поночовний.

"Відповідно до IV Женевської конвенції про захист цивільного населення під час війни 1949 року, державі-окупанту забороняється привласнювати як публічну, так і приватну власність на окупованій території. Держава-окупант має право користуватися публічним майном лише у військових цілях. У цьому випадку після окупації півострова РФ майно "Масандри" було "націоналізовано", фактично експропрійовано, передано у федеральну власність — управлінню справами президента РФ, потім повернуто у "власність Республіки Крим" відповідно, ніякої військової необхідності у такому привласненні і передачі майна не було", - пояснює Поночовний.

Також він зауважив, що виставлення на аукціон активів "Масандри" та купівля концерну російською компанією підтверджують той факт, що окупаційна адміністрація, крім того, що незаконно заволоділа цим майном, ще й незаконно ним розпоряджається.

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Продаж "Масандри": що відомо

Міністерство закордонних справ України висловило рішучий протест у зв’язку з так званою "приватизацією" державного концерну "Національне виробничо-аграрне об’єднання Масандра", який належить до сфери управління Міністерства аграрної політики та продовольства України та незаконно експропрійований російською окупаційною адміністрацією.

Правоохоронні органи України здійснюють розслідування в кримінальному провадженні за фактом незаконної націоналізації концерну "Масандра" окупаційною владою Криму.

За даними Крим.Реалії, виробничий комплекс "Масандра" купила за 5 млрд 327 млн рублів дочірня компанія банку "Росія" (ТОВ "Південний проект"). У грудні 2017 року ця компанія купила завод шампанських вин "Новий Світ" в Судаку за 1,5 млрд рублів. ТОВ "Південний проект" зареєстровано в Санкт-Петербурзі та на 99,9% належить АТ "Акціонерний банк "Росія". Основним акціонером і колишнім головою ради директорів банку "Росія" є Юрій Ковальчук, якого ЗМІ називають "касиром Путіна". Міністерство фінансів США ввело проти Ковальчука і банку санкції.

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Автор: Дмитро Хилюк