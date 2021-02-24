Алкоголь скуповували до 14 лютого (Дня святого Валентина) і потім настав різкий спад, каже відомий бізнесмен.

Поки в Росії шумно відзначають "день чоловіків", який з Дня Радянської армії і військово-морського флоту перетворився в так званий "День захисника вітчизни", в Україні 23 лютого сприймають всього лише як один із днів календаря.

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23 лютого йде з українського порядку денного. Цьому свідчить відсутність попиту на алкоголь в цей день. Про це на своїй сторінці в Facebook написав український підприємець, співзасновник і співвласник інтернет-магазину і маркетплейсу Rozetka.ua Владислав Чечоткін.

За його словами, можна що завгодно розповідати про велике бажання українців святкувати радянське свято 23 лютого, але продажі не брешуть ніколи, вони краще будь-якої соціології показують реальний стан справ.

Він додав, що останні кілька років продажі алкоголю ніяк не реагують на 23 лютого. У цьому і минулому році було саме так - алкоголь скуповували до 14 лютого і потім наступав різкий спад.

"Шанувальникам Радянського Союзу і фанатам ковбаси по 2 рубля потрібно визнати, що 23 лютого йде з українського порядку денного і що українське суспільство дуже швидко випльовує залишки свого радянського минулого і так само воно дуже швидко позбавляється традицій і свят минулого, які тягнуть нас назад", – резюмував Чечоткін.

Бізнесмен показав графік покупки спиртного починаючи з 1 січня, з якого випливає, що піки замовлення алкоголю припали на Різдво, Старий Новий рік, період серйозного похолодання, а з початку поточного тижня – впали до мінімуму.

Нагадаємо, вже п'ять років як "днем чоловіків" в Україні стало 14 жовтня, коли відзначають День захисника України, свято Покрови Пресвятої Богородиці та День українського козацтва.

З часом День захисника України перестав бути виключно чоловічим святом, оскільки в лавах ЗСУ служать близько 55 тисяч жінок.

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Автор: Вікторія Гордієнко