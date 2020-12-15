Мітингувальники звернулися до представників іноземних дипломатичних представництв із заявою про те, що українська влада переслідує і тисне на них.

Учасники акції протесту "SaveФОП" заявляють що залишаться на Майдані Незалежності.

Читайте такожНа Майдан прибули "швидкі" для допомоги постраждалим в сутичках, деяких госпіталізували (фото)Як передає кореспондент УНІАН, учасники акції прийняли рішення не повертатися до Верховної Ради і продовжити свій протест на Майдані Незалежності.

Вони також звернулися до представників іноземних дипломатичних представництв із заявою про те, що українська влада переслідує і тисне на них, зокрема порушує їх право на мирні зібрання та акції протесту.

Мітингувальники заявили, що правоохоронці відібрали їхні намети та побили декількох осіб.

Слід зазначити, що наразі поліція перекрила рух від Європейської площі до перехрестя вул. Хрещатик і Прорізної.

Як і раніше, правоохоронці стоять з правого боку Майдану Незалежності навпроти учасників акції протесту, які розміщені навколо Стели Незалежності.

Вимоги ФОПів

Учасники акції закликають поліцейських не застосовувати силу до них та пригадати 2014 рік, часи Революції Гідності.

Вимогою акції руху "SaveФОП" "СТОП локдаун!" є скасувати карантинні обмеження для малого і мікробізнесу та прийняти законопроекти № 3853-1(2), № 3993, що спрямовані на захист спрощеної системи оподаткування, обліку і звітності.

Протести ФОПів 15 грудня

В урядовому кварталі Києва сьогодні з ранку проходить акція представників малого бізнесу. Рух на вулиці Грушевського перекрито.

Учасники акції вимагають від Ради розглянути і прийняти запропоновані законопроекти по спрощеному оподаткуванню для ФОПів. Вони також протестують проти можливого локдауну.

Що було раніше

Українські підприємці руху #saveФОП регулярно влаштовують протести, вимагаючи залишити спрощену систему оподаткування без касових апаратів.

Верховна Рада 1 грудня прийняла закон, що передбачає відстрочку використання касових апаратів підприємцями на спрощеній системі оподаткування до 1 січня 2022 року

Проте, протестувальників цей законопроект не задовольнив, вони продовжують протести, вимагаючи більш значних поступок

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Автор: Дмитро Хилюк