Одного поліцейського вдарили по голові, і він втратив свідомість.

На Майдані Незалежності у Києві на акції протесту "SaveФОП" постраждали близько 40 поліцейських.

Читайте такожНа Майдан прибули "швидкі" для допомоги постраждалим в сутичках, деяких госпіталізували (фото)Про це йдеться у повідомленні Національної поліції.

Одного правоохоронця під час штовханини вдарили по голові, внаслідок чого він втратив свідомість. Інші поліцейські отримали опіки очей.

"Сьогодні в центрі столиці відбувається акція з масовою участю громадян, які пройшли ходою з площі Конституції до Майдану Незалежності. Коли вони намагалися встановити військові намети, виникла штовханина - і учасники акції застосували у бік правоохоронців газові балончики", - йдеться у повідомленні.

"У результаті одного поліцейського вдарили по голові - і він втратив свідомість. Ще близько 40 - отримали хімічні опіки очей", - заявили у поліції.

Також поліцейські вкотре закликають учасників акції дотримуватися встановлених правил поведінки та не порушувати чинного законодавства.

Протести у Києві 15 грудня

В урядовому кварталі Києва сьогодні з ранку проходить акція представників малого бізнесу.

Учасники акції вимагають від Ради розглянути і прийняти запропоновані законопроекти по спрощеному оподаткуванню для ФОПів. Вони також протестують проти можливого локдауну.

Вимоги протестувальників

Учасники акції закликають поліцейських не застосовувати силу до них та пригадати 2014 рік, часи Революції Гідності.

Вимогою акції руху "SaveФОП" "СТОП локдаун!" є скасувати карантинні обмеження для малого і мікробізнесу та прийняти законопроекти № 3853-1(2), № 3993, що спрямовані на захист спрощеної системи оподаткування, обліку і звітності.

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Автор: Віталій Саєнко