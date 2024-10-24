Йдеться про підготовку мітингів-провокацій на дискредитацію керівництва України.

В Україні готуються проплачені мітинги-провокації, які спрямовані на дискредитацію військово-політичного керівництва України. Про це повідомляє Головне управління розвідки Міністерства оборони України.

"Анонімні акаунти у месенджері Telegram шукають людей, згодних за гроші вийти на "мітинги", спрямовані на дискредитацію військово-політичного керівництва України, зокрема - спецслужб"" - сказано в повідомленні.

Зазначається, що організатори при цьому просять знімати фото та відео з провокативних акцій, аби створити "картинку" з метою суспільної поляризації та створенню напруги всередині України.

Відео дня

"Відповідні проплачені збіговиська хочуть зібрати у Києві, Одесі, Дніпрі та інших обласних центрах", - попереджає ГУР.

Воєнна розвідка застерігає громадян України від участі у "шкідливих для національної безпеки заходах". При цьому закликає громадян України бути "пильними, мудрими й міцними".

Проведення провокацій в Україні - що відомо

Як повідомляв УНІАН, в червні 2024 року військовий експерт, екс-командир роти батальйону "Айдар" Євген Дикий зазначав, що зростання темпів мобілізації в Україні викликає істерику в РФ, тому не виключені провокації, такі, зокрема, як підпал територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки (ТЦК та СП).

Він наголошував, що росіяни заістерили, тому зроблять все, щоб переламати ситуацію на свою користь і зірвати мобілізацію. Дики зазначив, що буде максимально докладено зусиль, щоб руками самих українців була подальша демонізація працівників ТЦК, імітація або інспірування реального опору мобілізації.

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