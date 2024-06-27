Зростання темпів мобілізації в Україні викликає істерику в РФ, тому не виключені провокації, такі як підпал територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки (ТЦК та СП).
Про це сказав військовий експерт, екс-командир роти батальйону "Айдар" Євген Дикий в інтерв’ю "Новинарні". Він зазначив, що для нього стало "позитивним шоком", що закон про мобілізацію, який просто впорядковує військовий облік і не більше того, дав "фантастичний ефект". "За останній місяць набрано більше людей, ніж за попередні півроку", - наголосив Дикий.
Він додав, що цей процес тільки мав би набирати обертів, але з’явилася одна тривожна тенденція - "почув про рішення прибрати ТЦКашників з вулиці і заборонити їм патрулювати". "Це крок назад і я сподіваюся, що дуже швидко стане зрозуміло, що це не правильне рішення і їх повернуть", - наголосив він.
Дикий зазначив, що період після вступу в дію закону про мобілізацію показав, що в Україні не така страшна ситуація з мобілізаційним резервом, а просто була провальна комунікація з української сторони і дуже успішна російська операція. "Росія шалено вкладалася в антимобілізаційну компанію", - наголосив він. За його словами, зараз кульмінацією цієї ситуації є підпали автівок ТЦКашників, фізичні атаки на них. "В найближчий час буде гірше. Прогнозую, що будуть підпали саме в ТЦК, полетять коктейлі. Думаю, що ще можливі дуже різні брудні провокації. Не здивуюся, якщо завтра побачимо відосік, де якась навіжена баба накинеться на ТЦКашників...", - попередив ветеран АТО.
Він наголосив, що росіяни заістерили. "Це агонія і вони розуміють, що їх півторарічна успішна антимобілізаційна кампанія може зараз закінчитися, що Україна почала її перемагати. Тому зроблять все, щоб переламати ситуацію на свою користь і зірвати мобілізацію. Буде максимально докладено зусиль, щоб руками самих українців була подальша демонізація працівників ТЦК, імітація або інспірування реального опору мобілізації", - додав експерт.
Дикий наголосив, що зараз Україна стоїть перед потребою в першу чергу "перекрити дірку" для поповнення Сил оборони, а потім вийти на звичайний темп. "На сьогодні для "затикання дірок" потрібно 120 тис. мобілізованих, щоб фронт перестав провалюватися як зараз. А якщо ми говоримо про перелам ходу війни, то нічого не змінилося - ті самі 450-500 тис. за один великий набір за літо цього року, дозволив би змінити ситуацію, а далі можна щомісяця мобілізовувати по 20 тис.", - сказав він він.
За його словами, на сьогодні крига скресла, зокрема, і добровольців через рекрутинг йде значно більше, ніж в 2023 році. Крім того, Дикий наголосив на неприпустимості економічного бронювання, щоб відкуповуватися від мобілізації, бо це призведе до серйозного розколу в суспільстві.
Дикий наголосив, що зараз необхідно ухвалювати закони про граничний термін служби. "Зараз це вже має бути 48 місяців. Ми профукали той час, коли можна було ухвалити 36 місяців", - сказав він. За його словами, якби в грудні було ухвалено 36 місяців, то навесні 2025 року можна було б багато людей демобілізувати.
Мобілізація в Україні
Речник Міноборони Дмитро Лазуткін сьогодні заявив, що мобілізація в Україні триває і її темпи останнім часом значно зросли. Він зазначив, що процес набув інакшої інтенсивності, динаміка позитивна і це не може не тішити.
Він також пояснив, що наразі нові мобілізовані ще не опинилися у війську, оскільки для цього потрібен час. Зокрема на проходження ВЛК, отримання мобілізаційного розпорядження та проходження навчання.
Речник Міноборони зазначив, що кількість бажаючих самостійно піти через рекрутинг до війська також збільшилася.