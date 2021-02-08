Згідно з матеріалами провадження, фігурант шляхом зловживання довірою привласнив собі чужі кошти.

Нацполіція відкрила кримінальне провадження проти лідера партії "5.10" Геннадія Балашова – за ч.3 СТ. 190 КК України (Шахрайство). Злочин, вчинений Балашовим, карається позбавленням волі на строк від 3 до 8 років.

Про це повідомляє телеграм-канал "Невідомий Лібертаріанець"- публікуючи відповідний витяг з ЄРДР.

"Фабула кримінального провадження - Балашов шляхом зловживання довірою заволодів чужим майном, а саме грошовими коштами на загальну суму 28 тис. доларів", - йдеться в повідомленні.

Зазначається: йдеться про те, що у 2013 році «бізнес-філософ і доларовий мільйонер» Балашов виманював у звичайних людей гроші, «які називав інвестиціями в будівництво багатоквартирного елітного будинку», побудованого в межах буферної зони пам'ятки Всесвітньої спадщини ЮНЕСКО – Лаври-Софії Київської.

"Нині згаданий будинок не тільки добудований, але і здається в оренду за захмарні гроші - місячна оренда всіх приміщень приносить Балашову 20 тис.доларів. А ось ті 28 тисяч, через які і відкрито кримінальне провадження, йому не вистачає совісті повернути людям», - підкреслює «Невідомий лібертаріанець».

При цьому особлива увага акцентується на тому, що 2 квартири в будинку Балашова, загальною площею майже 500 кв, були продані Голові Фонду держмайна часів Януковича Олександру Рябченку – «мінімум за 1 млн доларів».

Нагадаємо, раніше Балашов разом зі своїм охоронцем побив юриста і супроводжуючого його журналіста, які збирали докази його шахрайської схеми при будівництві його будинку.

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Автор: УНІАН