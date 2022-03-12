Військові отримали сотні листів і коментарів зі словами підтримки.

На прохання Національної гвардії діти надіслали своїх малюнки, відео та вірші, аби підтримати захисників України.

Як зазначили в НГУ, за декілька годин надійшло понад 200 листів і 300 коментарів з теплими побажаннями військовим.

"Це малюнки, відео, вірші та багато іншого. На жаль, ми не в змозі опублікувати все відразу. Публікуємо першу партію дитячих малюнків", - зауважили в НГУ, додавши слова подяки всім, хто підтримав воїнів.

На опублікованих малюнках діти закликали до миру, малювали сцени боїв, українських захисників, полеглих окупантів, голубів, веселки, український державний прапор та герб тощо.

На деяких малюнках діти зверталися до своїх батьків, які зараз боронять країну від російських окупантів.

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