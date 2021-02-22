Росіяни поширюють пропаганду і на школярів молодших класів / фото Анатолій Штефан (Штірліц) / Telegram
Окупанти в Криму розгорнули програму військового вишколу учнів молодших класів.
Про це повідомив у своєму Telegram-каналі офіцер ЗСУ Анатолій Штефан (Штірліц).
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"Окупований Крим вже перетворився на табір з підготовки майбутніх бойових загонів Путіна. Російські окупанти не упускають жодної миті для своєї підступної пропаганди і мілітаризації українських дітей і підлітків", - написав Штірліц, додавши фото зі школи с. Поштовне.
фото Анатолій Штефан (Штірліц) / Telegram
фото Анатолій Штефан (Штірліц) / Telegram
фото Анатолій Штефан (Штірліц) / Telegram
Окупація Криму Росією:
- Росія окупувала український Крим, увівши на територію півострова військових і організувавши в березні 2014 року псевдореферендум про його самовизначення. Самопроголошена кримська влада заявила, що 96,77% жителів півострова висловилися за приєднання Криму до РФ.
- 18 березня 2014 року в Кремлі було підписано так званий «договір» про прийняття до складу РФ Криму і Севастополя.
- Країни Заходу не визнали анексію Криму і запровадили санкції проти Росії.
- Верховна Рада офіційно оголосила початком тимчасової окупації Криму 20 лютого 2014 року.
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