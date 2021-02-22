Разом з мілітаризацією окупованого півострова росіяни продовжують мілітаризацію українських дітей і підлітків.

Окупанти в Криму розгорнули програму військового вишколу учнів молодших класів.

Про це повідомив у своєму Telegram-каналі офіцер ЗСУ Анатолій Штефан (Штірліц).

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"Окупований Крим вже перетворився на табір з підготовки майбутніх бойових загонів Путіна. Російські окупанти не упускають жодної миті для своєї підступної пропаганди і мілітаризації українських дітей і підлітків", - написав Штірліц, додавши фото зі школи с. Поштовне.

Окупація Криму Росією:

Росія окупувала український Крим, увівши на територію півострова військових і організувавши в березні 2014 року псевдореферендум про його самовизначення. Самопроголошена кримська влада заявила, що 96,77% жителів півострова висловилися за приєднання Криму до РФ.

18 березня 2014 року в Кремлі було підписано так званий «договір» про прийняття до складу РФ Криму і Севастополя.

Країни Заходу не визнали анексію Криму і запровадили санкції проти Росії.

Верховна Рада офіційно оголосила початком тимчасової окупації Криму 20 лютого 2014 року.

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Автор: Денис Прядко