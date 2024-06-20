Крім того, в Держприкордонслужбі також розповіли, як планують боротися з фейковими QR-кодами.

Речник Держприкордонслужби Андрій Демченко в ефірі телемарафону пояснив, чи можна використовувати QR-код з додатка "Резерв+" під час перетину кордону.

"Ті норми законодавства, які були прийняті. А також допрацювання в мобільному застосунку, які провели в Міноборони, додали туди QR-код. Він, власне, прирівнюється до військово-облікового документа в електронній формі. І громадяни на кордоні можуть його надавати, як документ", – сказав Демченко.

Він також додав, що прикордонники мають доступ до системи "Оберіг" і перевіряють усю інформацію, яка наявна в документах особи, яка планує перетнути кордон. І неважливо, йдеться про електронний чи паперовий документ.

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"Аби унеможливити спроби підробок, чи паперових документів чи генерування QR-кодів, які у подальшому давали б людям можливість перетнути кордон. Це йдеться про відстрочку від призову чи виключення з військового обліку. Якщо в цих документах недостатньо інформації, яка дала б право на перетин кордону, то, звісно, що така особа отримає відмову. Тому ми радимо громадянам до перетину кордону перевіряти свої військово-облікові документи, хай то електронна чи паперова форма", – пояснив Демченко.

Мобілізація в Україні: важливі новини

Напередодні в Міноборони пояснили, що буде, якщо роботодавець відмовляється вручати повістки працівникам. Так, порушення відповідних вимог тягне за собою адміністративну відповідальність, яка передбачає штраф від 34 000 грн до 59 500 грн.

Також, в Міноборони дали роз'яснення стосовно того, що треба робити військовозобов'язаним, якщо після оновлення даних у них відображається статус "У розшуку". Так, алгоритм дій залежить від того, у який спосіб військовозобов'язаний оновлював свої дані.

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