В липні в Україні має запрацювати лабораторія, що зможе виявляти мутації коронавірусу.

Голова Комітету Верховної Ради з питань здоров'я нації, медичної допомоги та медичного страхування, народний депутат від "Слуги народу" Михайло Радуцький переконаний, що поява "індійського" штаму в Україні є питанням часу, а його розповсюдження може призвести до спалаху хвороби наприкінці травня чи на початку червня.

Про це він написав у Facebook.

"Третя хвиля коронавірусної хвороби поступово йде на спад - і в Україні, і в Європі. Однак загроза пандемії залишається. Найкритичніша епідемічна ситуація сьогодні в Індії. Країна щодня встановлює світові антирекорди: тільки за останню добу інфікувалося 387 тисяч людей, 3,5 тисячі загинули", - заявив він.

Читайте такожУ НАН вважають, що "британський" штам коронавірусу значно небезпечніший за "індійський"

За словами Радуцького, спалах хвороби спровокував "індійський" штам коронавірусу. Вчені продовжують його вивчати та, за попередніми даними, він може виявитись небезпечнішим за "британський" та "південноафриканський".

Парламентарій відзначив, що нещодавно "індійський" штам був виявлений в Ізраїлі. "Завдяки тому, що більше половини населення вже зробили щеплення від коронавірусу, спалаху хвороби не сталося. На прикладі Ізраїлю ми бачимо, що боротися з «індійським» штамом можна за допомогою широкомасштабної вакцинації", - наголосив він.

Також Радуцький зауважив, що у всьому світі країни зачиняють кордони з Індією, щоб зупинити розповсюдження цього штаму. Він нагадав, що сьогодні уряд прийняв рішення заборонити з 2 травня в’їзд в України іноземців з Індії, а громадяни України, які прибувають з цієї країни, мають пройти обов’язкову самоізоляцію незалежно від результату ПЛР-тесту.

"Це слушне рішення. Але навряд чи таким чином вдасться повністю зупинити розповсюдження штаму вірусу. "Індійський" штам вже циркулює в Європі: вчора першого пацієнта з ним виявили у сусідній Румунії, раніше – у Німеччині, Бельгії, Великій Британії та Туреччині", - повідомив він.

На переконання Радуцького, поява "індійського" штаму в Україні - питання часу. Українські епідеміологи прогнозують, що розповсюдження штаму з Індії може призвести до спалаху хвороби наприкінці травня чи на початку червня. Важливо виявити його одразу, щойно він з’явиться в Україні, щоб ми змогли оперативно відреагувати.

За його словами, останні місяці в Україні почали проводити секвенування (виявлення нових штамів коронавірусної хвороби). Він додав, що ВООЗ надала тест-системи для виявлення мутацій вірусу. Далі ці зразки направляються до двох лабораторій: до однієї великої фармацевтичної компанії та Інституту молекулярної біології та генетики. Водночас, за словами Радуцького, кількість цих досліджень обмежена – приблизно 120 на місяць.

Він додав, що за тими потужностями, які наразі є, ситуація із розповсюдженням мутацій вірусів в Україні така: у 21 регіоні циркулює "британський" штам та зареєстрований один випадок "південноафриканського" у Полтавській області.

"Зрозуміло, що проводити секвенування в таких масштабах – 120 досліджень на місяць – це тимчасове вирішення проблеми. За стандартами ВООЗ, Україні потрібно проводити на місяць не менше 1 тисячі таких досліджень. Наша країна вже розпочала закупівлю секвенатора для спеціалізованої лабораторії з виявлення штамів вірусу – відповідний тендер проводить Центр громадського здоров’я. Фінансову підтримку надають американська СDC (Центри з контролю та профілактики захворювань у США – УНІАН) та ВООЗ. Вже в липні має запрацювати українська лабораторія. Вона дозволить проводити більше 1 тисячі досліджень на місяць", - відзначив він.

"Індійський" штам коронавірусу: що про нього відомо

26 квітня головна спеціалістка Міністерства охорони здоров'я з епідеміології Наталія Виноград заявила, що "індійський" штам коронавірусу виявили у 7 країнах Європи.

За її словами, саме з цим штамом вірусу пов'язують значне погіршення ситуації з COVID-19 в Індії та Непалі, де у порівнянні з минулим тижнем показники захворюваності та летальності зросли на 67% та 90% відповідно.

За прогнозом начальника Головного управління Держпродспоживслужби у Києві, лікаря-епідеміолога Олега Рубана, «індійський» штам коронавірусу з’явиться в Україні наприкінці травня.

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Автор: Костянтин Гончаров