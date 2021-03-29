Загалом українці не очікують побачити плоди реформ найближчим часом.

Лише 1% громадян відчувають позитивні наслідки реформ в Україні, а частка тих, хто мав лише негативний досвід, становить 28,4%.

Такі результати національного опитування оприлюднив Фонд «Демократичні ініціативи імені Ілька Кучеріва».

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52% респондентів зазначили, що встигли відчути наслідки реформ, але ставляться до них переважно негативно. Про те, що відчули як позитивні, так і негативні результати, сказали 23,6% опитаних.

Загалом, зауважують соціологи, українці не очікують побачити плоди реформ найближчим часом. Майже кожному третьому (27,3%) складно спрогнозувати свої очікування, тоді як приблизно кожен шостий громадянин (16,7%) очікує, що наслідки реформ будуть відчутні за два-три роки.

Першими ознаками незворотності реформ, на думку громадян, є збільшення достатку їх родин (55,6%), позитивні темпи зростання економіки (49%) та можливість отримувати якісні послуги від держави (37,2%).

Довідка. Польовий етап загальнонаціонального опитування щодо громадського залучення проводився компанією Info Sapiens у грудні 2020 – січні 2021 року. За допомогою інтерв’ю було опитано 2040 осіб на всій території України, за винятком Криму та непідконтрольних регіонів Донецької та Луганської областей. Похибка вибірки становить 2,2%.

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Автор: Інна Андаліцька