Серед релокованих підприємств, які вже відновили свою діяльність, найбільшу частку складають компанії торгівлі, ремонту автотранспортних засобів, переробної промисловості.

В Мінекономіки підрахували, скільки підприємств перемістились у безпечні регіони України в рамках програми релокації та вже змогли відновити свою роботу.

Зі старту в Україні програми релокації вже 761 українська компанія переїхала на нове безпечне місце, з них вже 80% почали працювати.

Про це повідомила прес-служба Міністерства економіки України.

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"На сьогодні 761 підприємство перевезло свої виробничі потужності з регіонів активних бойових дій в більш безпечні, 588 з них вже працюють на новому місці. Ще для 274 підприємств зараз здійснюється пошук підходящої локації або способу транспортування. В рамках програми релокації держава надає підтримку кожному бізнесу, який прагне переїхати з небезпечних територій та повноцінно працювати на перемогу. Таким чином ми не лише зберігаємо виробничий потенціал країни, але й тисячі робочих місць", - цитує заступника міністра економіки Тетяну Бережну прес-служба.

Серед релокованих підприємств, які вже відновили свою діяльність на новому місці, найбільшу частку складають: підприємства у сфері оптової та роздрібної торгівлі, ремонту автотранспортних засобів і мотоциклів (40,24% від загальної кількості релокованих підприємств); переробної промисловості (31,71%); інформації та телекомунікацій (6,34%); професійної, наукової та технічної діяльності (5,85%); будівництва (4,15%).

Найбільше підприємств релокувалося до Львівської (30% релокованих підприємств), Закарпатської (17%), Чернівецької (11%), Івано-Франківської (8%), Хмельницької (7%) та Тернопільської (7%) областей.

Релокація підприємств в Україні: деталі

Як повідомляв УНІАН, в середині березня в Україні через првномасштабне вторгнення РФ стартувала програма з переміщення українських підприємств з постраждалих від бойових дій регіонів.

Всього ж 1732 компанії подали заявки через платформу цифрової взаємодії для допомоги в релокації.

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