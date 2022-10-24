Одним з викликів уряду є вирішення проблем з безробіттям, а саме - працевлаштування людей і повернення їх з-за кордону.

На тлі повномасштабного російського вторгнення за оцінками Мінекономіки, рівень безробіття в Україні до кінця 2022 року складе 30%.

Про це заявила перший віце - прем'єр-міністр-міністр економіки Юлія Свириденко, повідомляє "Укрінформ".

"До кінця року ми очікуємо досить високий рівень безробіття – до 30%", - сказала Свириденко.

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Міністр зазначила, що одним з викликів, що стоять перед Україною, є стабілізація макроекономічної ситуації. Зараз інфляція в Україні становить 24,6% і до кінця року очікується на рівні 30%, а падіння економіки прогнозується на рівні 30%.

Вона також підкреслила, що зараз одним з викликів уряду є розв'язання проблем з безробіттям, а саме - працевлаштування людей і повернення їх з-за кордону та підтримка малого бізнесу.

Робота під час війни:

Станом на 29 квітня 2022 року кількість вакансій в Україні зменшилася в 20 разів порівняно з довоєнним часом.

У дослідженні наголошується, що підприємства після релокації шукають працівників на новому місці.

30 травня 2022 року в центрі зайнятості назвали найбільш потрібні профессіїі під час війни.

Станом на 7 червня падіння зарплат у приватному секторі в середньому склало від 25% до 50% в порівнянні з довоєнним часом. Найбільше таких - у добувній промисловості та будівництві.

Станом на 12 червня 2022 року попит на робочі спеціальності став більш відчутним на українському ринку праці: у червні кількість вакансій у цій сфері зросло на 20% порівняно з попереднім місяцем.

У червні на українському ринку праці припинилося зниження рівня зарплат.

Станом на 30 червня 2022 року майже 40% українців повернулися на роботу.

За даними сайту з пошуку роботи Work.ua у липні кількість вакансій зросла на 14%.

Найбільша кількість відкритих вакансій в серпні на українському ринку праці - це пропозиції роботи для фахівців сфери рітейлу і менеджерів з продажу.

За даними експертів, під час війни абсолютна більшість (98%) шукачів роботи в Україні стикаються з проблемами з працевлаштування. Українці незадоволені рівнем доходів, разом з тим дві третини опитаних заради працевлаштування готові знизити зарплатну планку.

Станом на кінець вересня кількість біженців з України зі статусом тимчасового захисту в Європі досягла майже 4,2 млн.

22 жовтня радник керівника офісу президента Михайло Подоляк заявив, що ударами по українській критичній інфраструктурі Росія хоче спровокувати нові хвилі біженців до Європи.

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