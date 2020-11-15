Адміністратор закладу вдарив активіста в обличчя.

У Києві в ресторані Havana виник скандал через його роботу під час дії карантину вихідного дня.

Як повідомив журналіст Роман Бочкала на своїй сторінці в Facebook, роботу елітного ресторану видавали палаючі вогні і запарковані авто. Також була відкрита бронь столиків через Інтернет.

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Активісти "Стоп корупції" викликали поліцію, але патрульних до закладу не пустили. Вони викликали підмогу, після чого, як повідомляє "Стоп корупції", двері закладу виламали, а роботу ресторану припинили. Адміністратора закладу затримали.

"Хлопці нахабні до жаху. Правозахисника, який викликав поліцію, вдарили в обличчя. Об'єктивності заради, за час всього рейду це перший київський ресторан, який порушив карантин. З'ясовуємо, чия ця Гавана", - написав Бочкала.

Карантин вихідного дня в Україні

11 листопада Кабмін ухвалив рішення про запровадження карантину вихідного дня з 14 листопада.

Уряд відмовився від адаптивного карантину та встановив загальнодержавний карантин з обмеженнями, які діяли в попередньому варіанті карантину на територіях з помаранчевим рівнем епіднебезпеки, для всіх територій.

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Автор: Андрій Василюк