У РНБО створили веб-ресурс для моніторингу національної безпеки в областях

У Раді національної безпеки і оборони створили ресурс "Просторова та функціональна трансформація України: представницькі органи місцевого самоврядування у контексті децентралізації" для моніторингу ситуації з національною безпекою на регіональному рівні.

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Як передає кореспондент УНІАН, веб-ресурс презентував у Національному координаційному центрі кібербезпеки при РНБО секретар Радбезу Олексій Данілов.

Він сказав, що новий ресурс має публічну і закриту частину. "Всі процеси, які відбуваються у нашій державі, вони мають безпосереднє відношення до нашої національної безпеки. Ви знаєте, що дуже небезпечні процеси відбувалися у Криму, Донецькій і Луганській областях, і, на превеликий жаль, свого часу, не реагували на ті процеси... І сьогодні ми маємо певний клопіт", - заявив Данілов.

Він сказав, що таємна частина нового ресурсу має військову складову, і на підставі даних у ній ухвалюється багато управлінських рішень. "Там є аналіз ситуації. Є вислів машинне навчання. Надаються прогнози по тих чи інших ситуаціях", - сказав Данілов.

Крім того, за допомогою цього ресурсу здійснюється моніторинг і комплексний аналіз стану національної безпеки щодо тенденцій регіонального розвитку, прогнозування суспільно-політичних, економічних та соціальних процесів на регіональному рівні.

При цьому є відкрита частина цієї системи для українського суспільства.

Зокрема, процес децентралізації влади триває в Україні з 2014-го року. У цьому зв'язку широкі повноваження і ресурси, що їх отримали органи місцевого самоврядування завдяки реформі децентралізації, вимагають і удосконалення системи контролю за їх діяльністю, зокрема, з боку громадськості.

Водночас, новий ресурс має сприяти підвищенню рівня ефективності, прозорості та підзвітності місцевої влади.

Веб-ресурс складається з трьох блоків.

Зокрема, перший - "Територіальна організація місцевої влади", де користувачі можуть ознайомитися з новим адміністративно-територіальним устроєм України та отримати додаткову статистичну інформацію.

Другий - "Моніторинг виборчого процесу" - містить дані, які дозволяють здійснити порівняльний аналіз результатів місцевих виборів, які відбулися у поточному році, зокрема, в розрізі партійного представництва та самовисування, кандидатів та обраних депутатів місцевих рад, голів ОТГ,

Третій - "Формування представницьких органів місцевої влади" - де можна ознайомитися зі зведеними результатами цьогорічних виборчих перегонів, зокрема, загальною кількістю зареєстрованих виборців, кількістю голосів, що віддані за кожного кандидата, кількістю зіпсованих виборчих бюлетенів, кількістю недійсних бюлетенів та фактичною явкою виборців.

Ознайомитися з веб-ресурсом можна за адресою: regions.rnbo.gov.ua

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Автор: Віталій Саєнко