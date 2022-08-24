Спеціалістам зі сфери інформаційних технологій наприкінці літа у відкритих вакансіях в середньому пропонують зарплату 92 800 грн.

Трійка професійних сфер, в яких в Україні платять найвищі зарплати, виглядає таким чином: ІТ-сфера, керівники та консалтинг.

Про це йдеться в переданому УНІАН дослідженні експертно-аналітичного центру кадрового порталу grc.ua.

"Спеціалістам зі сфери інформаційних технологій наприкінці літа у відкритих вакансіях в середньому пропонують зарплату 92 800 грн. Порівнюючи з попереднім місяцем, ця сума збільшилася на 22%. Керівникам та директорам пропонують у середньому 81 300 грн, що більш ніж наполовину більше, аніж у липні. Відчутно збільшилися зарплати, які пропонують у відкритих вакансіях у серпні в сфері консультування. У липні медіанна зарплата, яку пропонували новим співробітникам консалтингу, становила 32 300 грн, у серпні показник середньої зарплати складає 58 300 грн", - йдеться в повідомленні.

Окрім цих сфер, згідно з дослідженням, до найбільш високооплачуваних співробітників потрапили бухгалтери та спеціалісти з управлінського обліку та фінансів підприємства. У серпні у відкритих вакансіях у цій сфері пропонують в середньому зарплату у розмірі 27 300 грн. Крім цього, більше 25 тис. гривень в середньому пропонують в серпні також у сфері будівництва та нерухомості (27 300 грн), у сфері маркетинг, реклама та PR (26 500 грн), у сфері закупівель (26 400 грн) та юристам (25 000 грн).

Разом з тим, знизились протягом місяця зарплати у відкритих вакансіях для HR-менеджерів (з 22 800 грн у липні до 20 000 грн у серпні), для адміністративного персоналу (з 20 400 грн до 17 400 грн), у сфері продажу (з 22 300 грн до 16 900 грн), в автомобільному бізнесі (з 21 600 грн до 15 200 грн), у сфері туризму та HoReCa (з 16 700 грн до 13 900 грн).

"Найменші щомісячні компенсації за роботу отримують спеціалісти без досвіду (9 000 грн) та домашній персонал (8 800 грн). Невисокі зарплати також у охоронців (в середньому 12 200 грн), представників робітничих професій (13 100 грн), у банківських працівників (в середньому у відкритих вакансіях 17 300 грн), у сфері видобутку сировини (17 400 грн). Проте у цих спеціалістів зарплати не знижувалися протягом місяця", - йдеться в дослідженні.

Як повідомляв УНІАН, найбільша кількість відкритих вакансій у серпні на українському ринку праці - це пропозиції роботи для спеціалістів сфери ритейл та менеджерів з продажу.

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