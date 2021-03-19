Фахівці попереджають шукачів роботи за кордоном, що всі проблеми, які можуть виникнути, будуть вирішуватися за їхній рахунок.

Роботодавці за кордоном в нинішніх складних умовах через пандемію коронавірусу намагаються максимально економити, і це додає ризиків нелегальним трудовим мігрантам.

Про це йдеться в сюжеті "5 каналу".

"Звичайно, роботодавці у всіх країнах, в тому числі в Польщі, намагаються заощадити. Не секрет, що в тій же Польщі є люди, які працюють офіційно (і таких вже більшість), і ті, хто працює неофіційно", – зазначає директор компанії World Staff Віталій Михайлов.

При цьому експерти констатують: хоча карантинні обмеження, запроваджені більшістю держав світу через коронавірус, дещо зменшили потік українських трудових мігрантів до європейських країн, паралельно ускладнивши для них процес працевлаштування, наші співвітчизники не залишають спроб "випробувати долю", і дуже часто їдуть на закордонні заробітки на свій страх і ризик.

"Якщо люди їхали навмання, навіть не знаючи точно, до кого з роботодавців, яким чином будуть працевлаштовані й, можливо, навіть влаштовані в "сірій зоні" – неофіційно – то всі проблеми, які можуть виникнути, будуть вирішуватися за їхній рахунок", – пояснила експерт ринку праці Тетяна Пашкіна.

При цьому фахівці відзначають, що в подібних ситуаціях вирішувати більшість проблем, зокрема враховуючи епідеміологічну ситуацію, могли б страхові поліси. Але люди, які працюють напівлегально, найчастіше їх просто не мають.

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Автор: Іван Бойко