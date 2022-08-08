Мама воїна "Азову" зазначила, що зверталася до МКЧХ.

Родичі полонених "азовців" мають намір провести зустріч з представниками влади, щоб дізнатися якісь вісті про своїх рідних.

Про це в ефірі Еспресо сказала мама військовополоненого бійця полку "Азов" Ірина Новосядло.

"Ми далі дзвонимо на різного роду гарячі лінії, хоча ми знаємо, яку інформацію там скажуть. Ми також звертаємось до Міжнародного комітету Червоного Хреста - все таки це єдина в світі організація, яка може мати доступ до військовополонених, світ йому делегував такий мандат", - сказала вона.

"Ми також зараз хочемо організувати зустріч представників української влади з нами, щоб вони надали інформацію, у якому стані наші діти, де вони знаходяться. Станом на зараз, у нас немає інформації, коли така зустріч може відбутися", - додала Новосядло.

Раніше була інформація, що з початку широкомасштабної війни вдалося визволити з російського полону майже 600 українців.

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