Дмитро Лубінець зазначив, що РФ можуть застосувати до військовополонених кримінальне переслідування.

Верховний суд Російської Федерації визнав українську полк "Азов" "терористичною організацією". Кремль намагається вивести військовополонених з-під дії третьої Женевської конвенції.

Про це заявив омбудсмен Дмитро Лубінець.

"Якщо спростити, то Росія буде відмовляти в доступі до військовополонених представників МКЧХ і вважати це законним. Це виключить можливість перевірки стану здоров'я, протидію застосуванню до військовополонених безсудних страт, тортур, а також жорстокому поводженню. Росія припинить надавати інформацію через МКЧХ (Центральне агентство розшуку) для родичів військовополонених про перебування в полоні та іншої інформації", - зазначив омбудсмен.

При цьому він вказав, що в РФ можуть застосувати до військовополонених кримінальне переслідування на території Російської Федерації, тобто їх судитимуть як терористів.

"Також застосування таких норм може відбуватися і до цивільних осіб, якщо вони надавали допомогу або іншим чином взаємодіяли з полком" Азов", - пояснив Лубінець.

Варто зазначити, що статті передбачають від 10 до 20 років позбавлення волі.

Як раніше повідомляв УНІАН, Верховний суд Російської Федерації визнав український полк "Азов" "терористичною організацією". Його діяльність заборонена на території країни-агресора.

Після цього рішення бійці "Азова" закликали Держдеп США та уповноважені органи інших держав визнати РФ державою-терористом.

За словами радника глави офісу президента Михайло Подоляк, визнання Верховним судом Російської Федерації українського полку "Азов" "терористичною організацією" є правовим нонсенсом.

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