Уповноважена заявила про незаконність затримання та звернулась до своєї російської колеги вжити заходів щодо звільнення громадян України.

Двох українських рибалок затримали російські прикордонники в акваторії Чорного моря.

Про це повідомила у своєму Telegram уповноважена Верховної Ради з прав людини Людмила Денісова.

За її інформацією, двоє рибалок Руслан Романюта та Іван Герасименко вийшли 25 січня 2022 р. в Чорне море на риболовецькому судні "Волга" з міста Генічеська Херсонської області та додому не повернулися.

Читайте такожДенісова про затримання українського режисера в Італії: Росія зловживає статутом Інтерполу"За попередньою інформацією, на судні відмовив двигун і його прибило до міста Щолкіне в тимчасово окупованому Криму. Як стало відомо, рибалок затримали російські прикордонники в акваторії Чорного моря, про що не було поінформовано українську сторону", - зазначила Денісова.

Вона поінформувала, що за даним фактом ГУ Національної поліції в Херсонській області порушено кримінальне провадження за ч.1ст.146-1КК України (насильницьке зникнення).

Як заявила омбудсмен, затримання українських рибалок країною-окупантом суперечить усім міжнародним нормам права.

Денісова звернулася до Уповноваженого з прав людини в РФ Тетяни Москалькової вжити заходів щодо звільнення незаконно затриманих громадян України. Також вона закликає представників міжнародних правозахисних організацій тримати на контролі ситуацію щодо чергових фактів затримання країною-агресором громадян України та не допустити порушення їх основоположних прав і свобод.

"Ми робимо все можливе задля захисту прав українських рибалок і віримо у їхнє якнайшвидше повернення додому", - наголосила Денісова.

Нагадаємо, українського політв'язня Олександра Марченка, незаконно засудженого до 10 років позбавлення волі, етапували до колонії суворого режиму №8 російського міста Улан-Уде (Бурятія).

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