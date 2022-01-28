За словами Денісової, своїми незаконними діями керівництво виправної колонії порушує права Марченка на життя, охорону здоров’я та медичну допомогу.

Українського політв'язня Олександра Марченка, незаконно засудженого до 10 років позбавлення волі, етапували до колонії суворого режиму №8 російського міста Улан-Уде (Бурятія).

Про це у Telegram повідомила уповноважена ВР з прав людини Людмила Денісова.

"Під час етапу Олександр впродовж 10 днів не отримував гормональні ліки, які він має регулярно вживати після видалення щитовидної залози. Через прохання повернути ліки, необхідні для підтримки життєдіяльності, його запроторили у карцер. Більше того, етапування Олександра здійснено в порушення статей 73 та 75 Кримінально-виконавчого кодексу РФ. Адже попри те, що Олександр є громадянином України, його відправили відбувати покарання у відділений район РФ - Забайкалля, де морози сягають до 40 градусів нижче нуля", - повідомила вона.

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Денісова також зауважила, що адаптація організму Марченка до нового клімату відбувається складно. Теплого одягу та термобілизни у нього немає. У колонії він захворів на коронавірус, але жодна медична допомога йому не надається.

За словами Денісової, своїми незаконними діями керівництво виправної колонії порушує права Марченка на життя, охорону здоров’я та медичну допомогу, які закріплені ст. 2 Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод, а також 22-м пунктом Мінімальних стандартних правил поводження з ув’язненими, схвалених Економічною і Соціальною радою ООН.

"Звертаюся до Уповноваженого з прав людини в РФ Тетяни Москалькової з вимогою терміново вжити заходів щодо відновлення прав громадянина України, зокрема невідкладно провести повне медичне обстеження з подальшим призначенням відповідного лікування", - написала вона.

Денісова також закликала міжнародну спільноту звернути увагу на порушення прав громадянина України Марченка, продовжити діяльність, спрямовану на захист прав усіх бранців Кремля та посилити тиск на країну-окупанта РФ, аби змусити припинити порушення норм міжнародного права та негайно їх звільнити.

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