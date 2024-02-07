Фахівці вже працюють над відновленням наслідків дій ворожих хакерів.

Сайт Міністерства освіти України зараз не працює через російську кібератаку, повідомив очільник відомства Оксен Лісовий.

Про це він написав на своїй сторінці в соцмережі X. Чиновник стверджує, що українські кіберфахівці вже працюють над відновленням доступу.

"Друзі, раптом що - сайт Міністерства освіти тимчасово не працює через атаку Росії. Але наші фахівці вже працюють над відновленням роботи", - вказав міністр.

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Україна також здійснює кібератаки на сайти, сервери росіян. Зокрема, в грудні українські кіберфахівці здійснили успішну спецоперацію - атакували податкову систему держави-агресора. Під час спецоперації воєнним розвідникам вдалось проникнути в один із добре захищених ключових серверів ФНС РФ, а далі - у понад 2300 її регіональних серверів. Усі ці сервери отримали шкідливе програмне забезпечення. Паралельно у такий же спосіб була атакована російська ІТ-компанія Office.ed-it.ru, яка обслуговувала ФНС РФ.

30 січня внаслідок кібератаки "ліг" сервер Міністерства оборони Росії, який використовувався для спецзв’язку.

Представник Головного управління розвідки Міністерства оборони України Андрій Черняк запевнив, що подібні атаки триватимуть і надалі.

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