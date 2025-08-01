Мовний омбудсман зазначила, що зараз постає питання дерусифікації.

Уповноважена із захисту державної мови Олена Івановська заявила, що під час воєнного стану видалити згадку про російську мову з Конституції України неможливо. Проте, вона вважає, що до цього потрібно готуватися. Таку думку вона висловила в ефірі національного телемарафону.

"Чинна Конституція не надає особливого статусу російській мові. Однак у статті 10, коли йдеться про мови національних меншин і російську мову, вона виокремлюється і стоїть окремо. Проблема не тільки в букві цієї статті, а й у тому, як її десятиліттями тлумачили і використовували для збереження домінування російської мови в публічному просторі, ЗМІ та освіті", - сказала Івановська.

Мовний омбудсман додала, що зараз постає питання дерусифікації. Вона підкреслила, що в майбутньому варто внести певні зміни до Конституції.

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"Але це не означає, що ми маємо займатися бездіяльністю, чекати. Навпаки, саме зараз потрібно починати роботу, готувати аналітичну базу, вести фахову дискусію, шукати конституційно вивірені формулювання, які позбавлять мову країни-агресора будь-якого привілейованого статусу в українському правовому полі. Йдеться не про утиск, а про відновлення історичної справедливості", - запевнила Івановська.

Крім того, мовний омбудсман заявила, що мовна реінтеграція тимчасово окупованих територій України має бути поетапною і добровільною.

"Мовна реінтеграція - це надзвичайно делікатне і дуже серйозне питання. Вона має бути поетапною, добровільною і обов'язково в контексті загального курсу українізації", - сказала Івановська.

Івановська закликала скасувати особливий статус російської мови в Україні

Раніше уповноважений із захисту державної мови Олена Івановська заявила, що повага до мов національних меншин є важливою. Проте необхідно скасувати особливий статус російської мови в Україні.

Івановська вважає, що потрібно усунути символічну нерівність у законодавстві. За її словами, в умовах збройної агресії Москви російська мова є не тільки засобом комунікації, а й інструментом дестабілізації.

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