За даними слідства, група військовослужбовців РФ, перебуваючи в селі Вишневе Чернігівського району, жорстоко поводилася з цивільним населенням.

Генеральна прокурора та Чернігівська обласна прокуратура встановили військовослужбовця збройних сил РФ, який знущався над мирними мешканцями під час окупації частини Чернігівської області.

Про це йдеться у повідомленні Офісу Генерального прокурора у Телеграм-каналі.

Йому повідомлено про підозру у порушенні законів та звичаїв війни (ч. 1 ст. 438 Кримінального кодексу).

За даними слідства, група військовослужбовців РФ, перебуваючи в селі Вишневе Чернігівського району, жорстоко поводилася з цивільним населенням. Вони неодноразово затримували та били одного з мешканців села. Двічі потерпілого більше доби утримували в морозну погоду в неопалюваному складському приміщенні, де над ним знущались та били прикладами автоматів. Його матір похилого віку тримали у багажнику автомобіля.

"Також окупанти заволоділи транспортним засобом чоловіка, яким перевозили награбоване у місцевих мешканців майно", - зазначається у повідомленні.

В Офісі Генпрокурора уточнили, що в даний час встановлюються інші військові ЗС РФ, причетні до вчинення злочинів проти мирного населення.

Досудове розслідування здійснюється слідчим відділом Управління СБУ в Чернігівській області.

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