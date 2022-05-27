Генеральна прокурора та Чернігівська обласна прокуратура встановили військовослужбовця збройних сил РФ, який знущався над мирними мешканцями під час окупації частини Чернігівської області.
Про це йдеться у повідомленні Офісу Генерального прокурора у Телеграм-каналі.
Йому повідомлено про підозру у порушенні законів та звичаїв війни (ч. 1 ст. 438 Кримінального кодексу).
За даними слідства, група військовослужбовців РФ, перебуваючи в селі Вишневе Чернігівського району, жорстоко поводилася з цивільним населенням. Вони неодноразово затримували та били одного з мешканців села. Двічі потерпілого більше доби утримували в морозну погоду в неопалюваному складському приміщенні, де над ним знущались та били прикладами автоматів. Його матір похилого віку тримали у багажнику автомобіля.
"Також окупанти заволоділи транспортним засобом чоловіка, яким перевозили награбоване у місцевих мешканців майно", - зазначається у повідомленні.
В Офісі Генпрокурора уточнили, що в даний час встановлюються інші військові ЗС РФ, причетні до вчинення злочинів проти мирного населення.
Досудове розслідування здійснюється слідчим відділом Управління СБУ в Чернігівській області.