Держслужбовець мав доступ до цілком секретних відомостей і поділився інформацією з чоловіком, у якого такого доступу не було, з'ясували правоохоронці.

У Рівному за розголошення державної таємниці судитимуть чиновника, йому загрожує покарання у вигляді позбавлення волі на термін від двох до п'яти років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на термін до трьох років чи без такого.

Про це повідомила прес-служба Рівненської обласної прокуратури.

Під час досудового розслідування встановлено, що посадовець відділу однієї з державних установ у січні 2019 року, маючи допуск та доступ до держтаємниці зі ступенем "Цілком таємно" та "таємно", розкрив таємні відомості чоловікові, який на той час не мав допуску та доступу до такої інформації.

Читайте такожВ'язниця за пропаганду війни в інтернеті: суд покарав жителя Маріуполя"...він залишив електронний файл з інформацією про інфраструктуру військових об’єктів на власному робочому ноутбуці, який не призначений для обробки інформації з обмеженим доступом та був підключений до мережі Інтернет, що дозволило ознайомитися із вказаними даними сторонній особі, що, згідно з висновком експерта, могло завдати шкоди національній безпеці України", – йдеться у повідомленні.

Досудове розслідування у справі завершено, обвинувальний акт направлено до суду.

Нагадаємо, у 2018 році Печерський районний суд Києва визнав співробітника зовнішньої розвідки України винним у розголошенні держтаємниці й у співпраці з самопроголошеною "ДНР". Зловмисника засудили до шести років тюрми.

Автор: Світлана Макринська