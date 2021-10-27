Іноді в обмані винні не супермаркети, а виробники товарів.

В українських супермаркетах обманюють покупців. Для цього шахраї використовують кілька хитрих схем, про які багато хто може навіть не підозрювати. Обважування, продаж прострочених продуктів і брехливі знижки - українці втрачають гроші, не підозрюючи про це.

Список хитрощів, до яких вдаються супермаркети України, розкрив "Обозреватель".

Відзначається, що такі схеми застосовуються не тільки в супермаркетах, які позиціюють себе як "економні". Покупців можуть обманювати і в магазинах з преміум-продуктами.

Обман покупців на касі

У супермаркетах нерідко покупці стикаються з проблемою: на ціннику товару вказана одна вартість, а в чеку - інша. Крім цього, продукти, які зважуються, можуть "переоцінюватися" прямо на касі. Супермаркети можуть вносити в систему вищу вартість, а на цінниках залишаються більш вигідні цифри.

Читайте також"Нова пошта" попередила про нову шахрайську схему: що не можна робитиТакож касири часто користуються хитрістю з рештою. Вони можуть сказати, що у них нібито не вистачає дрібних грошей, тому вони "будуть винні" 50 або 10 копійок. Звичайно ж, ніхто такий борг не поверне, а з десятків покупців прибуток виходить досить непоганий. Також в чеку можуть "випадково" з'являтися додаткові товари. Неуважний покупець може оплатити товари які він навіть не побачить.

Обман на брехливих знижках

У деяких супермаркетах спеціально завищують ціни на товари, після чого оголошують про "щедрі" знижки. Покупці не просто обманюються помилковою економією, вони ще й переплачують.

Крім цього, іноді товари зі знижкою можуть бути навіть небезпечними. Нерідко супермаркети знижають ціни на продукти з терміном придатності, який вже закінчується.

Як покупців обманюють на вазі товару

У супермаркетах можуть "підкручувати" ваги, через що покупець навіть не зрозуміє, що він переплачує. Крім цього, деякі торгові мережі не враховують вагу тари і змушують українців платити не тільки за сам товар, а ще й за його пакування. Наприклад, місткість для сухофруктів, які коштують 500 гривень за кілограм, може обійтися навіть в 50 грн.

Іноді в обмані з вагою винні не супермаркети, а виробники. Так, завод може розфасувати продукт в пакування і вказати одну грамівку, а за фактом там буде помітна недовага.

Обман на "прострочення"

Закон України забороняє продавати прострочені товари, проте в багатьох супермаркетах можна легко знайти продукти з вичерпаним терміном придатності. Нечесні продавці клеять на такі "прострочення" нові стікери та ховають маркування про дату виготовлення, також вони можуть знижати вартість на такі товари і пропонувати покупцям нібито економні і вигідні знижки.

Тому, покупцям варто бути уважними. Важливо завжди дивитися на дату виготовлення товарів, порівнювати ціни, перевіряти чеки та не довіряти кричущим про знижки цінникам.

Раніше УНІАН вже повідомляв, що українців попередили про шахрайську схему із застосунком для таксі.

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Автор: Поліна Кузенко