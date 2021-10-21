"Бізнесмени" з місць позбавлення волі придумали новий спосіб для обману довірливих людей.

На тлі підвищення цін і тарифів в Україні активізувалися шахраї. Цього разу зловмисники придумали новий спосіб для виманювання грошей, який вже набирає обертів по всій країні. Для цього нечесні люди використовують застосунок для виклику таксі.

Шахраї прикидаються водіями зі служби таксі та просять назвати код, який приходить по SMS, з одним з таких злочинців зумів поговорити блогер Дмитро Назаренко.

За словами блогера, шахраями є люди з місць позбавлення волі. Вони "розводять" українців, як маленьких дітей, використовуючи для цього додаток для виклику таксі Bolt.

У чому суть шахрайської схеми

Шахраї телефонують випадковій людині та представляються водіями служби таксі. Потім лжетаксисти розповідають "байку" про те, що вони нібито випадково прийняли замовлення від клієнта з номера, на який подзвонили.

Після цього шахраї стверджують, що у них будуть проблеми і вони можуть втратити роботу. Тому вони просять свою жертву про допомогу. Для "порятунку" лжетаксиста потрібно лише одне - код з SMS, який приходить на телефон. Ці чотири цифри нібито допоможуть скасувати замовлення.

Але насправді ж, так шахраї отримують доступ до банківської карти.

Зловмисники просто намагаються увійти в профіль користувача в додатку таксі. У великих містах практично у кожного встановлені сервіси, такі як Bolt, тому шахраям легко знайти жертву.

Читайте також"Нова пошта" попередила про нову шахрайську схему: що не можна робитиЗлочинці вводять номер телефону своєї жертви при вході в застосунок, після чого вони обманом отримують код для авторизації. В результаті шахраї входять в обліковий запис довірливої людини і дивляться, чи прив'язана до нього банківська карта. Якщо жертва користується службою таксі, то вона в пастці - зловмисники списують гроші з карти, повернути їх дуже складно.

Шахраї роблять замовлення на тисячі гривень, позбавляючи українців їх грошей. Блогер передзвонив на номер одного зі злочинців і виявилося, що той представлявся таксистом і "розводив" людей, перебуваючи в місцях позбавлення волі.

Убезпечити себе від шахраїв просто: важливо ніколи не передавати невідомим людям коди та паролі, які приходять по SMS. Раніше УНІАН повідомляв про інші нові способи інтернет-шахрайства, які злочинці використовують для отримання чужих грошей.

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Автор: Поліна Кузенко