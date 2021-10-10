В Росії вепр "атакував" супермаркет, розбивши вхідні двері.
Про це повідомляє "Фонтанка".
Читайте такожШакіру пограбували два диких кабани (фото)Курйозний інцидент стався вдень 9 жовтня в Санкт-Петербурзі. Тварина не просто вибігла на парковку, але вирішила мало не "зайти за покупками" і на величезній швидкості врізалася в розсувні скляні двері торгового центру.
Переляканим відвідувачам супермаркету при цьому нічого не залишалося, окрім як відскочити в сторону.
Очевидці вже опублікували в соцмережах відео події:
Розбивши скло, звір втік, залишивши розбиратися з наслідками прибиральникам.
Чому дикий звір вирішив полишити природне середовище проживання і відвідати магазин, залишилося невідомим.
Раніше УНІАН повідомляв про ведмеді, який втік від господаря у російському Нижньовартовську і ганявся за людьми. Приручена тварина втекла з готелю, де жила в клітці, і потрапила під колеса автобуса.