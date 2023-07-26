Все простіше – потрібні комплектуючі і підвали, де працюватимуть спеціалісти.

Для масового виробництва дронів, яких зараз не вистачає потрібні не заводи, а комплектуючі та підвали, де спеціалісти їх збиратимуть.

Про це сказав в ефірі телемарафону командир взводу аеророзвідки 17-ої окремої танкової Криворізької бригади В’ячеслав Воробйов, який зараз перебуває біля Бахмута. Він зазначив, що кількість російських дронів на фронті збільшилася.

"Кількість дронів з російського боку поступово збільшується, а з нашого – темпи значно менші", - повідомив він.

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За його словами, заводи для виготовлення дронів Україні не потрібні.

"Треба комплектуючі і треба підвал з людьми, які вміють працювати. Це масовий фейк про завод", - наголосив він.

Воробйов підкреслив, що для того, щоб зросла кількість українських дронів необхідно комплексно вирішувати питання.

"Потрібно, щоб були закупівлі зі сторони держави дронів будь-яких – починаючи з цивільних відомих нам "Мавіків" і виділяти кошти бюджету на це. Якщо ми кажемо про дрони, які можна зібрати в підвалах, то тут необхідні комплектуючі, бо ворог закуповує більшу частину комплектуючих в Китаї і до нас вони не доходить, тому нам треба робити "гуртові" закупівлі і забирати комплектуючі прямо із заводів, а не з роздрібної торгівлі", - наголосив він.

В Україні розвивається "Армія дронів"

Як відомо, за даними міністерства цифрової політики, які оприлюднені сьогодні, до кінця цього року Армія дронів зросте до десятків тисяч безпілотників. Лише за травень-липень 2023 року Держспецзв’язку законтрактував у 4 рази більше БПЛА, ніж у 2022 році.

Вчора, 25 липня, президент Володимир Зеленський запевнив, що українські дрони в боротьбі з російськими окупантами будуть частіше застосовуватися.

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