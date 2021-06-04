Сьогодні у суді відбуваються дебати.

В Богунському районному суді Житомира проходить чергове судове засідання у справі про розстріл сімох людей на ставку в селі Новоселиця Житомирської області у травні 2020 року.

Як повідомляє кореспондент УНІАН, сьогодні у суді відбуваються дебати.

На засідання рідні загиблих учасників АТО прийшли у чорних футболках з їхніми портретами.

Читайте такожМасове вбивство АТОвців на Житомирщині: родичі загиблих хочуть отримати по два мільйони гривень компенсаційНа початку засідання представники потерпілих порушили питання щодо експертиз, які були проведені. Також хотіли поставити питання підозрюваному у вбивстві орендарю ставка Анатолію Захаренку, однак він відмовився. Чоловік сказав, що буде відповідали лише на запитання суддів.

Масове вбивство учасників АТО біля ставка на Житомирщині

22 травня 2020 року на березі ставка неподалік села Новоселиця Попільнянського району Житомирської області в орендаря водойми Анатолія Захаренка виник конфлікт зі знайомими.

Під час конфлікту чоловік з мисливської рушниці вбив 7 осіб. Серед вбитих – колишні учасники АТО, військовослужбовці Нацгвардії та волонтери. Одному з чоловіків вдалося втекти з місця події та повідомити про неї правоохоронців.

Підозрюваний у вбивстві затриманий та перебуває під вартою.

Під час одного із засідань суду Захаренко заявив, що причиною масового вбивства стала суперечка та погрози йому, і він стріляв з метою самозахисту.

У кримінальному провадженні було призначено до 200 експертиз. За результатами психіатричного обстеження, Захаренка визнали осудним.

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Автор: Марина Чорноштан