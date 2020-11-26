За даними прикордонників, росіянин незаконно відвідував окупований Крим та знімав сюжети.

Оператора російського телеканалу не пропустили до України та заборонили в’їзд на три роки.

Як повідомляється на сайті Державної прикордонної служби, росіянин 1971 року народження слідував до України автомобілем та намагався перетнути кордон у пункті пропуску "Кучурган" в Одеській області.

Чоловік заявляв, що планує транзитом проїхати з Молдови до Росії.

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"Проте під час паспортного контролю стосовно росіянина спрацювала база даних. Як з’ясувалося, у прикордонників відносно нього вже була попередня інформація про незаконне відвідування ним окупованого його країною Криму", - розповіли у ДПСУ.

Під час додаткової перевірки прикордонники встановили, що в період окупації півострова чоловік потрапляв до Криму з території РФ авіаційним сполученням.

В Криму він проводив відеозйомки для телеканалу RT, який на той час називався Russia Today.

Через порушення порядку в’їзду на тимчасово окуповану територію України та виїзду з неї прикордонники відмовили іноземцю в перетині кордону і на 3 роки заборонили в’їзд в Україну.

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Автор: Антоніна Доломанжи