Всього до пошукових робіт залучено 245 осіб, 25 одиниць техніки, 7 собак і квадрокоптер.

У Карпатах тривають пошуки шестирічного хлопчика, який вчора відстав від групи та загубився під час сходження на Говерлу.

Про це повідомляє прес-служба Державної служби України з надзвичайних ситуацій (ДСНС).

Станом на 17:00 пошуки ведуться на 9 маршрутах.

Всього до пошукових робіт залучено 245 осіб, 25 одиниць техніки, 7 собак і квадрокоптер.

У Карпатах зник 6-річний хлопчик

Як повідомляв УНІАН, дитина зникла під час сходження на Говерлу у складі групи з шести осіб (його родичів) 14 серпня близько 15:30.

Досі місце перебування хлопчика невідоме.

Автор: Тамара Отовська