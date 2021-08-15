У Карпатах тривають пошуки зниклої дитини / фото dsns.gov.ua
У Карпатах тривають пошуки шестирічного хлопчика, який вчора відстав від групи та загубився під час сходження на Говерлу.
Про це повідомляє прес-служба Державної служби України з надзвичайних ситуацій (ДСНС).
Станом на 17:00 пошуки ведуться на 9 маршрутах.
Всього до пошукових робіт залучено 245 осіб, 25 одиниць техніки, 7 собак і квадрокоптер.
У Карпатах тривають пошуки зниклої дитини/ фото dsns.gov.ua
У Карпатах зник 6-річний хлопчик
Як повідомляв УНІАН, дитина зникла під час сходження на Говерлу у складі групи з шести осіб (його родичів) 14 серпня близько 15:30.
Досі місце перебування хлопчика невідоме.