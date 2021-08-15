Другу добу на Прикарпатті шукають дитину, яка загубилася в горах

6-річний Олексій Стефанців із Коломиї вперше у житті з родичами піднявся в гори. Однак під час сходження на Говерлу дитина зникла. Сталося це вчора, 14 серпня, близько 15:30.

Досі місце перебування хлопчика невідоме, повідомляють місцеві рятувальники кореспонденту УНІАН. Пошуки тривають.

Повідомлення до поліції про зникнення дитини нaдійшло близько 22:50 від родичів дитини. До пошуків хлопчика максимально задіяні всі служби поліції̈ Івано-Франківщини, працівники ДСНС, військовослужбовці, кінологи зі двома службовими собаками. Для розшуку використовується квадрокоптер.

Допомагають правоохоронцям також волонтери ГО "Гірський рятувальний центр", представники "Червоного Хреста" та Карпатського національного природного парку.

Як розповіли в управлінні ДСНС Івано-Франківської області, хлопчик пішов у гори разом із бабусею, дядьком, тіткою та їхніми дітьми. Загалом у групі було шестеро осіб.

"Бабуся з онуком відставали від решти родичів, а дитина увесь час то бігала до дядька з тіткою, тобто вперед, то поверталася до бабусі. Тож бабуся подумала, що він у цей час там, попереду, йде з родичами. А коли зрозуміли, що дитини немає, кинулися на пошуки. Вони в гори піднімалися вперше, нікого не попереджали", - розповіла кореспонденту УНІАН керівник прес-служби ГУ ДСНС в Івано-Франківській області Христина Перцович.

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Прикмети дитини: зріст 110 см, середньої статури, волосся коротке каштанове, очі карі. Був одягнений в зелену футболку, штани камуфляжного забарвлення, голубу кепку з червоним козирком.

Якщо хтось володіє будь-якою інформацією, яка може сприяти встановленню місця знаходження малолітнього Олексія Стефанціва, правоохоронці просять негайно телефонувати на лінію "102" або інформувати відділ ювенальної превенції УПД ГУНП в Івано-Франківській області за телефонами: (0342) 79-03-23, 0979765101.

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Автор: Мирослава Бзікадзе