Станом на 21:40 пошуки тривають.

На горі Говерла в Карпатах зник маленький хлопчик, який відстав від туристичної групи.

Про це ввечері в суботу 14 серпня розповіли в ДСНС.

Шестеро туристів підіймалися на гору зеленим маршрутом з Коломиї. Близько 19:05 поблизу смт Ворохта від групи відстав та заблукав хлопчик 2015 року народження.

"Станом на 21:40 пошуки заблукалого хлопчика на горі Говерла тривають. Для проведення пошукових робіт залучено 16 осіб і 4 одиниці техніки ДСНС та 11 військовослужбовців ЗСУ. Додатково залучено пошуково-рятувальне відділення ДСНС міста Яремче", - зазначили рятувальники.

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Автор: Катерина Комолова