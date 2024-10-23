Наші інженери спрацювали оперативно. Доступ до ресурсу відновлено.

Сайт УНІАН перебував під потужною DoS-атакою. Ресур був тимчасово недоступний для користувачів.

DoS-атака на ресурс тривала близько години. Наші інженери працювали над усуненням проблеми. Станом на зараз роботу сайту відновлено. Перепрошуємо за тимчасові незручності.

Нагадаємо, що раніше диктаторський режим Росії оштрафував Telegram за існування Tg-каналу УНІАН.

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Що таке DoS-атака

DoS-атака (Denial of Service) - це вид кібератаки, метою якої є виведення з ладу сервера, мережі або ресурсу, шляхом перевантаження його запитами. Через це система стає недоступною для користувачів, оскільки вона не може обробляти нормальні запити через перевантаження.