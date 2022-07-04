Вартість послуг становила від 10 до 15 тисяч доларів з людини.

В Україні ліквідували потужний канал незаконної легалізації іноземців, зокрема росіян.

Як повідомляє Служба безпеки України, організоване угруповання займалось протиправною легалізацією іноземців в Україні - його клієнтами були громадяни Росії та країн з підвищеною терористичною загрозою з Близького Сходу та Центральної Азії.

За даними СБУ, нелегалів могли використовувати спецслужби РФ для проведення підривної діяльності в ході повномасштабної агресії проти України.

Незаконну діяльність організував посадовець Державної міграційної служби у Києві та області.

"Іноземцям "гарантували" видачу посвідок на тимчасове або постійне проживання в Україні, посвідчення біженців і навіть працевлаштування у Києві та Львові у сервісах швидкої доставки. Вартість послуг становила від 10 до 15 тис. доларів з людини", - йдеться у повідомленні

Правоохоронці затримали у Києві організатора схеми та його спільника, наразі зловмисникам повідомлено про підозру за двома статтями Кримінального кодексу України.

Вирішується питання щодо обрання їм запобіжного заходу.

Раніше співробітники Служби безпеки знешкодили агентурну групу російської розвідки, яка збирала розвіддані щодо оборони Києва.

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