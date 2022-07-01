Затримано 4 російських агентів, які розвідували позиції ЗСУ, геолокації стратегічних об’єктів, а також закликали українців підтримати окупантів.

Співробітники Служби безпеки знешкодили агентурну групу російської розвідки, яка збирала розвіддані щодо оборони Києва.

Про це повідомив речник СБУ Артем Дехтяренко у Telegram-каналі служби.

У результаті оперативних дій затримано 4 російських агентів, які розвідували позиції ЗСУ, геолокації стратегічних об’єктів, а також закликали українців підтримати окупантів.

"Ворожа група була сформована кадровим співробітником ГРУ полковником Владиславом Донцем для проведення підривної діяльності проти України. Він перебував у складі окупаційного угруповання РФ на території Київської та Чернігівської областей і координував діяльність російських агентів", - розповів речник СБУ.

За його словами, безпосереднє керівництво групою здійснював представник терористичної організації "МДБ ЛНР" Валентин Тілілім, а для комунікації використовували заздалегідь відпрацьовані канали закритого зв’язку.

За даними слідства, агентурну групу "активували" на початку повномасштабної агресії РФ, серед її учасників був чіткий розподіл сфер відповідальності за виконання ворожих завдань.

Раніше у Генеральному штабі повідомляли, що російські окупанти активізували розвідувально-диверсійну та підривну діяльність в Україні.

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