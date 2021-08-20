У спецслужбі наголосили, що в цей період традиційно посилюється ворожа пропаганда, інформаційні вкиди та фейки, зростає вірогідність диверсій, щоб дестабілізувати ситуацію у країні.

Напередодні та під час святкування Дня Незалежності Служба безпеки України закликає громадян бути особливо пильними.

Про це йдеться у повідомленні на сайті СБУ.

"СБУ закликає українців бути пильними та звертати особливу увагу на питання безпеки під час святкування Дня Незалежності України. Адже у цей період традиційно посилюється ворожа пропаганда, інформаційні вкиди та фейки, зростає вірогідність диверсій, щоб дестабілізувати ситуацію у країні", - сказано у повідомленні.

У СБУ працює спеціальна гаряча лінія, куди можуть звертатися громадяни - 0-800-501-482, а також відповідна електронна пошта: [email protected]

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"На гарячу лінію СБУ потрібно телефонувати у випадку, якщо ви: маєте інформацію про наміри здійснення терористичної, диверсійної діяльності або інших протиправних дій; помітили підозрілих осіб, які виявляють підвищений інтерес до військових об’єктів, будівель органів державної влади, об’єктів критичної інфраструктури та місць масового перебування людей; побачили підозрілі транспортні засоби чи безпілотні літальні апарати поблизу стратегічних об’єктів; виявили підозрілі предмети чи засоби ураження у громадських місцях; з інших питань.

Інформація, отримана через телефон довіри СБУ, є конфіденційною і буде ретельно перевірена", - зазначається у повідомленні.

Як повідомляв УНІАН, у Києві 20 серпня, у п'ятницю, через підготовку до параду з нагоди Дня Незалежності України змінить рух громадський транспорт.

Автор: Дмитро Хилюк