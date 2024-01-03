Наразі тривають комплексні перевірки, за результатами яких буде вирішуватись питання щодо притягнення 4 "блогерів" до відповідальності.

Служба безпеки встановила особи 4-х мешканців столиці, які незаконно поширювали інформацію про наслідки масованої ракетно-дронової атаки РФ на Київ 2 січня.

Як інформує СБУ, вони здійснили несанкціоновану відеозйомку ворожих "прильотів" по місту та розмістили відповідні медіафайли у соцмережах. Ці відео миттєво "підхопили" численні пропагандистські пабліки країни-агресора та інформресурси спецслужб РФ, зокрема Телеграм-канал Шарія, якому інкримінують державну зраду. Отриману інформацію окупанти та їхні поплічники могли використовувати для підготовки нових та коригування повторних повітряних ударів по Києву.

Під час невідкладних заходів за місцями фактичного проживання "блогерів" виявлено мобільні телефони, які вони використовували для фіксації та поширення забороненого контенту.

"Наразі тривають комплексні перевірки, за результатами яких буде вирішуватись питання щодо притягнення винних до відповідальності", - зазначають у СБУ.

Громадянам нагадують, що публікації таких медіафайлів розцінюється як коригування ворожого вогню, за що передбачено покарання до 12 років тюрми.

СБУ продовжує оперативні заходи для встановлення і притягнення до відповідальності всіх осіб, причетних до незаконної діяльності.

Зйомка наслідків російських атак у Києві

Встановлено, що російські спецслужби для атаки на Київ шпигували через вуличні камери. Зокрема, Служба безпеки України заблокувала дві вуличні камери, що шпигували за Силами оборони в Києві. Пристрої зламали російські спецслужби. Хакери змінювали кут огляду камер, щоби коригувати удари по столиці та стежити за локаціями критичної інфраструктури. Одна з веб-камер була розташована на балконі багатоповерхівки. Іншу виявили в одному з житлових комплексів столиці. Власників вуличних камер закликають припинити онлайн-трансляції зі своїх пристроїв, а громадян - повідомляти про виявлені стріми з таких ґаджетів на офіційний чат-бот СБУ.

Протягом ночі та ранку 2 січня ворог повторив масовану атаку засобами повітряного нападу різних типів, як це було кілька днів до цього – 29 грудня 2023 року. Оборонці неба ліквідували загалом 72 (з 99 випущених) ракети: 10 аеробалістичних ракет Х-47М2 "Кинджал"; 59 крилатих ракет Х-101/Х-555/Х-55; 3 крилаті ракети "Калібр". Також знищено всі 35 дарних БпЛА "Shahed-136/131", що запустив ворог.

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