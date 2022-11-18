Вирішується питання про обрання для неї запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.

Правоохоронці затримали "високопоставлену" колаборантку, яка очолювала "апарат" окупаційної адміністрації у звільненому нині районі Миколаївської області.

Як повідомляє Служба безпеки України, зловмисницею виявилась мешканка Снігурівки, яка приєдналась до окупаційної адміністрації держави-агресора та обіймала посаду "голови апарату" у незаконному органі влади, створеному на тимчасово окупованій території Снігурівського району.

"Перебуваючи на "посаді", колаборантка виконувала організаційно-розпорядчі та адміністративно-господарські функції. Також пропонувала "місця" у лавах окупаційної адміністрації та займалася документами, які були необхідні для видачі "гуманітарної допомоги" та грошей, що видавали окремій групі місцевого населення окупованої Снігурівки", - розповіли у відомстві.

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Наголошується, що колаборантка сприяла поширенню кремлівського режиму і підтримувала репресивні заходи рашистів на території регіону.

Крім того, до злочинної діяльності жінка намагалася залучати місцевих жителів, з якими проводила відповідні співбесіди та пропагувала нібито покращення життя і підтримку зі сторони Російської Федерації серед місцевих мешканців.

"Після звільнення району зловмисниця намагалась втекти на тимчасово непідконтрольну територію на півдні України, де планувала уникнути правосуддя. Проте не встигла. Співробітники Служби безпеки встановили її місцезнаходження і затримали. Наразі їй повідомлено про підозру за ч. 5 ст. 111-1 (колабораційна діяльність) Кримінального кодексу України", - йдеться у повідомленні.

У СБУ повідомили, що вирішується питання щодо обрання для неї запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою. Їй загрожує позбавлення волі на строк до 10 років із позбавленням права обіймати певні посади.

Затримання зрадників України

З початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну, поліція і СБУ регулярно виявляють колаборантів і зрадників України, які усіляко допомагають російським окупантам.

Так, 14 вересеня в Одесі пасажири маршрутки затримали жінку, яка через вікно фотографувала об’єкти інфраструктури. До приїзду поліції невідома намагалася переконати оточуючих, що фотографувала квіти, але їй не повірили.

Згодом Служба безпеки України затримала ворожого агітатора, який готував фейки для ток-шоу російського пропагандиста Володимира Соловйова.

В СБУ відзвітували про завершення розслідування стосовно колишнього співробітника координаційного штабу Управління СБУ в Харківській області. "Кріт" ФСБ погодився допомагати окупантам в обмін на гарантії для себе і сім'ї і разі захоплення Харкова.

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