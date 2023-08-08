Чоловік працював у в’язниці, де бив українських бранців, забирав у них особисті речі, залишав їх без їжі та води.

У Херсоні затримано колаборанта, який допомагав рашистам проводити масові репресії проти місцевих жителів під час окупації міста. Про це повідомляє Служба безпеки України.

Зазначається, що мешканець Херсона добровільно пішов на співпрацю з російськими окупантами, а після підписання "присяги громадянина РФ", його призначили "молодшим інспектором" у місцевій в’язниці під назвою "ізолятор № 1". Там він конвоював викрадених українців до камер, де брав участь у тортурах.

"Встановлено, що зловмисник бив українських бранців, забирав у них особисті речі і на довгий час залишав без їжі та води. Під час фізичного насильства над потерпілими колаборант неодноразово погрожував їм вбивством", – повідомляє СБУ. Це робилося для того, щоб залякати місцевих жителів та "зламати" бойовий дух учасників руху опору.

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В СБУ зазначають, що після звільнення Херсона колаборант намагався "залягти на дно", щоб уникнути правосуддя, але був затриманий. При обшуку у його помешканні виявлено окупаційну "перепустку", яка дозволяла йому безперешкодно проїжджати через російські блокпости та так звані "документи", які свідчать про його роботу на ворога.

Затриманому повідомлено про підозру за ч. 7 ст. 111-1 Кримінального кодексу України (колабораційна діяльність). Вирішується питання щодо обрання йому запобіжного заходу у виді тримання під вартою. Зловмиснику загрожує до 15 років тюрми.

Тортури над українцями - що відомо

Як повідомляв УНІАН, після деокупації частини Херсонської області зафіксовано понад 97 тисяч повідомлень про військові злочини росіян, вже висунуто звинувачення 220 підозрюваним.

У звіті Mobile Justice Team проаналізовано 320 справ та покази свідків у 35 населених пунктах Херсонської області. 43% жертв згадали практику катувань у центрах утримання під вартою, посилаючись на сексуальне насильство як на звичайну тактику, нав'язану їм російськими охоронцями.

Агентство Reuters розповіло про людей, які вижили після про тортури електричним струмом та удушення. Жертви згадували про електрошок під час допитів, часто про ураження електричним струмом статевих органів, а також про погрози покалічити статеві органи.

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