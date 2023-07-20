Його опублікував концерн "УралВагонЗавод".

Російські загарбники опублікували відео, на якому поп Російської Православної церкви благословляє танки перед їх відправкою Міністерству оборони РФ.

Відповідний ролик з'явився в Telegram-каналі Концерну УралВагонЗавод. Вони звітують про відвантаження на адресу Міноборони Російської Федерації чергової партії танків Т-90М "прорив" і модернізованих Т-72Б3М.

УВЗ зазначає, що така бронетехніка "особливо затребувана при виконанні завдань СВО".

РПЦ на службі Кремля

Як відомо, російська православна церква активно підтримує вторгнення російських військ в Україну і закликає росіян йти воювати. У квітні 2022 року в українській розвідці розповіли, що служителі РПЦ отримали "чіткі вказівки" від Кремля.

У мережі публікували відео, де піп Андрій Ткачов радить окупантами не заряджати РСЗВ "Град" без молитви: "Кожну, значить, сигару засовуєш: Господи помилуй, Господи помилуй.А потім..., не тому що хочеться, а тому що треба".

Також з'явилося відео, де поп кричить, що "не може бути пощади сатаністам, який би образ вони не приймали - солдата, старенької чи дитини".

Водночас у Росії переслідують священнослужителів, які закликають вивести з України війська та припинити злочинну війну.

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